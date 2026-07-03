В Ижевске отремонтируют участок улицы Свободы

Участок улицы Свободы в Ижевске отремонтируют в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.
Протяженность этого отрезка составляет 300 м. Он расположен между улицами Бородина и Красногеройской.
В ходе работ мастера выполнят фрезерование старого покрытия, укрепят основание дороги, уложат асфальт, сравняют с проезжей частью канализационные люки. Также предусмотрено установить бортовые камни, привести в порядок тротуар, расположенный вдоль детского сада № 9.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.