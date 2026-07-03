В Бузулуке Оренбургской области отремонтируют школу № 13

Школу № 13 в Бузулуке Оренбургской области отремонтируют по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в городской администрации.
«Достаточно большой объем работ выполнен подрядной организацией. Кровлю на всем здании полностью заменили. Внутри практически все оштукатурено, заменена электрика, идет монтаж новой системы отопления, в большинстве кабинетов приступили к финишной штукатурке стен. В старом здании полностью заменили перекрытие на всех этажах. В столовой близится к завершению чистовая отделка: на стенах — кафель, на полу — керамогранит, в коридорах уже тоже частично уложена плитка», — сказал глава города Владимир Песков.
Помимо этого, проектом предусмотрено выполнить благоустройство прилегающей территории. Полностью ремонт школы планируется завершить к 1 сентября 2027 года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.