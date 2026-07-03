В Бузулуке Оренбургской области отремонтируют школу № 13

«Достаточно большой объем работ выполнен подрядной организацией. Кровлю на всем здании полностью заменили. Внутри практически все оштукатурено, заменена электрика, идет монтаж новой системы отопления, в большинстве кабинетов приступили к финишной штукатурке стен. В старом здании полностью заменили перекрытие на всех этажах. В столовой близится к завершению чистовая отделка: на стенах — кафель, на полу — керамогранит, в коридорах уже тоже частично уложена плитка», — сказал глава города Владимир Песков.