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FT: Трафик через Ормузский пролив вырос в четыре раза

Трафик кораблей, следующих через Ормузский пролив, за последнюю неделю вырос в четыре раза. Об этом сообщает Financial Times.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Количество случаев транзита судов через Ормузский пролив увеличилось более чем в четыре раза за последнюю неделю», — утверждает газета.

Издание сделало вывод, что увеличение судоходной активности свидетельствует о повышении уверенности владельцев судов в безопасности следования через пролив.

При этом текущие показатели транзита через Ормуз все еще значительно уступают тем, что фиксировались до начала иранского конфликта.

Меморандум о взаимопонимании, который подписали США и Иран 17 июня, включает обязательство Ирана по обеспечению безопасного и бесплатного прохода через Ормузский пролив в течение 60 дней. В этот период стороны договорились продолжать переговорный процесс. В меморандуме также указано, что Иран проведет с Оманом переговоры о будущем пролива и условиях прохода по морскому коридору.

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