FT: Трафик через Ормузский пролив вырос в четыре раза

«Количество случаев транзита судов через Ормузский пролив увеличилось более чем в четыре раза за последнюю неделю», — утверждает газета.
Издание сделало вывод, что увеличение судоходной активности свидетельствует о повышении уверенности владельцев судов в безопасности следования через пролив.
При этом текущие показатели транзита через Ормуз все еще значительно уступают тем, что фиксировались до начала иранского конфликта.
Меморандум о взаимопонимании, который подписали США и Иран 17 июня, включает обязательство Ирана по обеспечению безопасного и бесплатного прохода через Ормузский пролив в течение 60 дней. В этот период стороны договорились продолжать переговорный процесс. В меморандуме также указано, что Иран проведет с Оманом переговоры о будущем пролива и условиях прохода по морскому коридору.