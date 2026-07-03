Где в Волгограде перекроют дороги 4 июля 2026 из-за концерта «Руки вверх»

Парковки возле стадиона «Волгоград Арена» 4 июля 2026 года закроют, в том числе у ВГАФКа и в мемориальном парке. Оставить машину вечером на время концерта группы «Руки вверх» можно будет на бесплатных парковках на улице 7-й Гвардейской, за областным судом, у Дворца спорта и ТЦ «Стройград». А также на платной парковке у ТРК «Европа Сити Молл».