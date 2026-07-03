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В Волгограде спасли владельца уносимой течением лодки

Волгоградские спасатели дотянули до берега лодку, которую стремительно уносило течением из-за сломанного навесного.

Волгоградские спасатели дотянули до берега лодку, которую стремительно уносило течением из-за сломанного навесного двигателя.

Судно, владельцу которого требовалась экстренная помощь, сотрудники ГКУ «Служба спасения» заметили на Волге в районе Советского района. Оставшись на воде без возможности управления, лодка шла по течению, как бумажный кораблик.

— Дежурная смена спасателей тут же выдвинулась на место и отбуксировала к берегу аварийное судно, — прокомментировали в пресс-службе ГКУ «Служба спасения». — К сожалению, в последнее время поломок маломерных судов на воде становится больше. Чтобы избежать критической ситуации, перед выходом необходимо тщательно проверить техническое состояние своего плавсредства.

Фото Павла Мирошкина.