В Волгограде спасли владельца уносимой течением лодки

— Дежурная смена спасателей тут же выдвинулась на место и отбуксировала к берегу аварийное судно, — прокомментировали в пресс-службе ГКУ «Служба спасения». — К сожалению, в последнее время поломок маломерных судов на воде становится больше. Чтобы избежать критической ситуации, перед выходом необходимо тщательно проверить техническое состояние своего плавсредства.