Нижегородская станция аэрации: подрядчик начал демонтаж ёмкостных сооружений второй очереди

На площадке в настоящее время работают три единицы техники и 28 сотрудников подрядчика; со следующей недели по графику планируется нарастить число рабочих. Специалисты уже демонтируют металлические конструкции двух вторичных отстойников. Всего в реконструкцию передадут 60 сооружений, включая семь аэротенков, шесть вторичных отстойников, четыре первичных отстойника и строительство двух станций ультрафиолетового обеззараживания.