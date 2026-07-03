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Нижегородская станция аэрации: подрядчик начал демонтаж ёмкостных сооружений второй очереди

На площадке работают три единицы техники и 28 сотрудников подрядчика.

Источник: Время

Генеральный подрядчик приступил к работам по реконструкции второй очереди Нижегородской станции аэрации, сообщили в АО АО «ОКО». По договору, заключённому 12 мая, подрядная организация ООО «СоюзДонСтрой» начала демонтаж ёмкостных сооружений второй технологической очереди НСА. Ранее АО «ОКО» подготовило к ремонту первые объекты и вывело из эксплуатации 27 сооружений; при этом инженерные сооружения будут отключаться поэтапно, чтобы сохранить режим биологической очистки сточных вод.

На площадке в настоящее время работают три единицы техники и 28 сотрудников подрядчика; со следующей недели по графику планируется нарастить число рабочих. Специалисты уже демонтируют металлические конструкции двух вторичных отстойников. Всего в реконструкцию передадут 60 сооружений, включая семь аэротенков, шесть вторичных отстойников, четыре первичных отстойника и строительство двух станций ультрафиолетового обеззараживания.

После завершения второго этапа изменится технология обработки осадка: внедрят двухэтапное обезвоживание и термическую сушку. Это позволит отказаться от устаревшей практики сушки и хранения иловых осадков на площадках и их последующего размещения на полигоне. По окончании работ планируется поэтапная рекультивация существующих иловых карт и полигона.

Нижегородская станция аэрации — крупнейшие очистные в регионе: среднесуточный объём поступающих стоков превышает 500 тысяч кубометров. Модернизация станции идёт впервые с момента её ввода в эксплуатацию в 1974 году; работы начались в 2022 году, выполняются поэтапно без остановки приёма стоков. Первый этап реконструкции, включавший 50 сооружений, был завершён в 2025 году.

ООО «СоюзДонСтрой» — строительная компания полного цикла, действующая с 2007 года. Компания реализовала более 100 проектов в 37 регионах, в том числе крупные инфраструктурные объекты, такие как подводный переход магистрального газопровода «Сила Сибири» через реку Лена.

Ранее сообщалось, что идет подготовка ко второму этапу реконструкции Нижегородской станции аэрации.