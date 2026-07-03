В Кольчугине Владимирской области заменят свыше 5 км сетей теплоснабжения

В планах модернизировать четыре отрезка коммунальных сетей. Они расположены в районе улиц Мира, Гагарина, Шиманаева и Ленина. Сейчас на объектах завершены подготовительные работы и уже ведется вскрытие тепловых камер, монтаж новых трубопроводов. На время проведения ремонта предусмотрена прокладка временного трубопровода горячего водоснабжения, что позволит минимизировать неудобства жителей. В результате качественным теплоснабжением будут обеспечены более 4 тыс. человек.