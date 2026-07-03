Уровень жизни горожан, их комфорт напрямую зависят от качества общественного транспорта, стоимости ежедневных поездок. В некоторых городах России можно обойтись без личного автомобиля, пользуясь метро, трамваями, электробусами и другим общественным транспортом. В других городах жители теряют немало времени и нервов, толкаясь в тесных и душных салонах автобусов, застрявших в пробках. В статье — города России с самым удобным общественным транспортом по сведениям SIMETRA, ВЭБ.РФ, НИУ ВШЭ и данным мониторинга работы транспорта.
Коротко о главном.
Москва и Санкт-Петербург являются неоспоримыми лидерами по развитию общественного транспорта, и потому в рейтинг их обычно не включают. Среди регионов на первых позициях в рейтинге Пермь, Екатеринбург, Казань, Новокузнецк и Нижний Новгород. Главные критерии оценки — доступность общественного транспорта, стоимость проезда, комфорт и удобство, безопасность и развитие разных видов транспорта. Все больше городов России проводят у себя транспортные реформы, в частности, переходят на брутто-контракты. Хорошо организованные транспортные системы позволяют обходиться без личного автомобиля. В лидерах рейтинга часто оказываются города с развитой трамвайной сетью и выделенными полосами. В 2026 году одним из главных трендов стал переход на электробусы и цифровые сервисы оплаты проезда.
Содержание:
Как составляется рейтинг городов России по общественному транспортуТоп-20 городов России с самым удобным общественным транспортомПочему Пермь считается городом с лучшим общественным транспортом РоссииВ каких крупных городах России можно жить без автомобиляКакие виды транспорта делают город комфортнымСколько стоит проезд в общественном транспорте в разных городах РоссииТренды развития общественного транспорта в России до 2030 годаКак выбрать город с удобным общественным транспортом для жизниПолезные советы пассажирам общественного транспорта Часто задаваемые вопросы Заключение.
Как составляется рейтинг городов России по общественному транспорту.
Главный тренд последних лет — переход к современным автобусам, электробусам и трамваям. Фото: РИА Новости.
Рейтинги качества общественного транспорта в России формируются на основе многих параметров. Наиболее авторитетными и чаще всего цитируемыми исследованиями являются рейтинги SIMETRA, ВЭБ.РФ и НИУ ВШЭ. Они оценивают не только инфраструктуру общественного транспорта, но и берут в расчет мнение жителей.
Транспортная инфраструктура Челябинска эффективно реформируется, троллейбусная система города обновлена. Фото: РИА Новости.
Какие показатели учитывают аналитики.
Эксперты оценивают качество общественного транспорта по пяти группам показателей:
Физическая и ценовая доступность. Функциональность транспортной сети. Комфорт и удобство. Безопасность. Устойчивость развития.
Каждая группа включает в себя десятки параметров — например, интервалы движения, наличие выделенных полос, доступность метро и трамваев, удобство пересадок и наличие современного транспорта.
Почему Москва и Петербург часто оцениваются отдельно.
Бюджеты сферы общественного транспорта в двух столицах несопоставимы с аналогичными бюджетами в других городах России. Также в Москве и Санкт-Петербурге масштабы транспортной инфраструктуры значительно превосходят регионы. Поэтому столицы зачастую не учитывают в рейтингах.
Санкт-Петербург — один из постоянных лидеров в рейтингах по развитию общественного транспорта. Фото: РИА Новости.
Главные критерии оценки транспорта.
Критерий.
Что оценивается.
Почему важно.
Доступность.
Расстояние до остановок.
Удобство поездок.
Интервалы движения.
Время ожидания.
Скорость перемещения.
Наличие пересадок.
Время поездки.
Скорость перемещения.
Комфорт.
Кондиционеры, низкий пол.
Удобство для пассажиров.
Стоимость.
Цена проезда и пересадок.
Финансовая доступность и экономия.
Экология.
Трамваи и электробусы.
Уменьшение вредных выбросов.
Топ-20 городов России с самым удобным общественным транспортом.
В 2025—2026 годах лидерами рейтингов стали города, где прошли или продолжаются транспортные реформы, обновляются парки автобусов и электротранспорта, внедряются удобные современные системы оплаты проезда. Высокие оценки в рейтингах получают города с большой долей электротранспорта и стабильным расписанием.
Система общественного транспорта в Южно-Сахалинске — одна из лучших в стране. Фото: РИА Новости.
Место.
Город.
Главные преимущества.
1.
Пермь.
Современный транспорт, цифровые сервисы оплаты проезда.
2.
Екатеринбург.
Метро и развитая трамвайная сеть.
3.
Новокузнецк.
Транспортная реформа, обновление инфраструктуры.
4.
Нижний Новгород.
Метро и новые маршруты общественного транспорта.
5.
Казань.
Современный транспорт, метро, цифровые сервисы оплаты проезда.
6.
Челябинск.
Обновление троллейбусной системы, транспортная реформа.
7.
Южно-Сахалинск.
Транспортная реформа.
8.
Череповец.
Функциональная транспортная сеть.
9.
Новосибирск.
Обновление электротранспорта.
10.
Ижевск.
Развитая трамвайная система.
11.
Волгоград.
Метротрам.
12.
Ярославль.
Обновление транспорта, цифровые сервисы оплаты проезда.
13.
Кемерово.
Обновление парка автобусов.
14.
Мурманск.
Реформа системы оплаты проезда, доступность транспорта.
15.
Самара.
Обновление транспорта, развитая сеть маршрутов.
16.
Курск.
Развитие электротранспорта.
17.
Тверь.
Обновление парка автобусов, цифровые сервисы оплаты проезда.
18.
Красноярск.
Расширение маршрутной сети, выделенные полосы.
19.
Владивосток.
Развитие электротранспорта.
20.
Нижнекамск.
Обновление транспорта.
Вид на Центральный автомобильный мост через реку Обь в Новосибирске. Фото: РИА Новости.
Почему Пермь считается городом с лучшим общественным транспортом России.
Пермь несколько лет занимает первое место в рейтингах. В городе прошла самая масштабная транспортная реформа в России: полностью обновлен парк автобусов и трамваев, действуют единые стандарты для всех перевозчиков, внедрена современная оплата проезда.
Что изменилось после транспортной реформы.
В Перми практически исчезли маршрутки, работают автобусы большого и особо большого класса. Поездки в общественном транспорте Перми стали более предсказуемы для пассажиров.
Южная дамба, соединяющая улицу Революции и бульвар Гагарина в Перми. Фото: РИА Новости.
Почему жители Перми довольны общественным транспортом.
В трамваях и автобусах есть кондиционеры, вагоны и автобусы низкопольные, в городе оптимальная маршрутная сеть, удобные системы цифровой оплаты проезда. Качество работы общественного транспорта Перми сравнивают с Санкт-Петербургом. Город стал примером для других регионов России.
В каких крупных городах России можно жить без автомобиля.
В некоторых городах России наличие машины уже не является необходимостью. Развитое метро, обширная сеть трамваев и троллейбусов, современные автобусы и удобные пересадочные тарифы позволяют экономить время и деньги.
Города с лучшим метро.
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург лидируют по качеству работы метро и его интеграции с наземным транспортом.
Стены и башня Нижегородского кремля, река Волга, стадион Нижний Новгород, Кафедральный собор во имя Святого Благоверного Князя Александра Невского. Фото: РИА Новости.
Где лучше развит трамвай.
Оптимальные трамвайные сети в Перми, Екатеринбурге и Волгограде. В этих городах на трамвае зачастую добраться до места получается быстрее автомобиля в часы пик.
Трамваи модели «Львенок» в Волгограде. Фото: РИА Новости.
В каких городах можно жить без машины.
Город.
Метро.
Трамвай.
Выделенные полосы.
Уровень комфорта.
Москва.
Да.
Да.
Да.
Высокий.
Пермь.
Нет.
Да.
Да.
Высокий.
Казань.
Да.
Да.
Частично.
Высокий.
Екатеринбург.
Да.
Да.
Да.
Высокий.
Новосибирск.
Да.
Да.
Частично.
Средний.
Какие виды транспорта делают город комфортным.
Не только метро основа современной транспортной сети. Сейчас огромную роль в сфере общественного транспорта играют развитые трамвайные сети, электробусы, выделенные полосы для общественного транспорта, удобные цифровые сервисы для оплаты проезда.
Плюсы электробусов — низкий уровень шума и экологичность. Салоны удобные, вместительные, машины имеют мягкий ход. Фото: РИА Новости.
Почему трамвай снова становится популярным.
Современные трамваи быстрые, экологичные и вмещают больше пассажиров, чем автобусы. Во многих городах трамваи становятся основным общественным транспортом.
Как электробусы меняют российские города.
Электробусы не шумят, не загрязняют воздух, салоны удобные, вместительные, машины имеют мягкий ход. Первые электробусы стали работать в Москве, а сейчас они вышли на маршруты уже в десяти регионах России.
Сколько стоит проезд в общественном транспорте в разных городах России.
Стоимость проезда в общественном транспорте сейчас примерно одинаковая в разных регионах, порядка 40−50 рублей. В столицах цена проезда заметно дороже, но при этом для пассажиров созданы наиболее развитые в России транспортные инфраструктуры и есть бесплатные пересадки.
Стоимость поездки в регионах зачастую в два раза ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Фото: РИА Новости.
Где самый дорогой проезд.
Самая дорогая стоимость проезда — в общественном транспорте Москвы и Санкт-Петербурга. Однако здесь действуют выгодные пересадочные тарифы, льготные транспортные карты, что позволяет экономить на поездке.
Где общественный транспорт дешевле.
В регионах России стоимость поездки зачастую в два раза ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. При этом уровень комфорта общественного транспорта здесь увеличивается и порой близок к столичному, как, например, в Перми.
Стоимость проезда.
Город.
Стоимость поездки.
Особенности.
Москва.
Высокая.
МЦД, метро, пересадки.
Санкт-Петербург.
Высокая.
Развитая транспортная сеть, метро.
Пермь.
Средняя.
Гибкие тарифы оплаты проезда.
Казань.
Средняя.
Цифровые сервисы оплаты проезда.
Новокузнецк.
Средняя.
Обновленный транспорт.
Тренды развития общественного транспорта в России до 2030 года.
Главные направления реформы общественного транспорта в России — обновление парка автобусов, трамваев, троллейбусов, ввод на маршруты электробусов, внедрение цифровых технологий, помогающих быстрее спланировать поездку и удобно оплатить проезд. Одновременно идет ликвидация неудобных маршруток, создается комфортная сеть общественного транспорта.
Кемеровская область. Вид на город Новокузнецк с высоты птичьего полета. Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Шипенков.
Какие технологии будут применяться.
В городах увеличивается количество «умных» остановок, внедряются различные виды бесконтактной оплаты проезда, вводится отслеживание нахождения общественного транспорта в реальном времени.
Почему электротранспорт станет основой развития.
Трамваи и электробусы наиболее комфортны для поездок, экологичны, менее затратны, выглядят современно и становятся основой сети городского общественного транспорта в городах России.
Как выбрать город с удобным общественным транспортом для жизни.
Развитый общественный транспорт — важный маркер того, что город активно растет, и в нем постоянно улучшается инфраструктура для жизни. Важно обращать внимание на такие факторы:
наличие метро, трамвайной сети;комфортность передвижения;стоимость проезда;скорость движения;наличие пересадок.
Все это свидетельствует о городе, удобном для жизни.
На что обратить внимание семье с детьми.
Для поездок с детьми важны низкопольные автобусы и трамваи, небольшие интервалы движения общественного транспорта, «умные» безопасные остановки в жилых кварталах.
Казань — современный транспорт, метро, цифровые сервисы оплаты проезда. Фото: РИА Новости.
Что важно для студентов и офисных сотрудников.
Для них важны комфортные условия поездки, скорость общественного транспорта, желательно наличие метро и самое главное — возможность проехать как можно дешевле.
Сценарий.
Подойдет.
Не подойдет.
Почему.
Жизнь без машины.
Пермь, Казань.
Города с маршрутками.
Развитая транспортная сеть.
Семья с детьми.
Москва, Екатеринбург.
Перегруженные улицы.
Доступная транспортная среда.
Ограниченный бюджет.
Ижевск, Киров.
Столицы.
Дешевый проезд.
Частые поездки.
Нижний Новгород.
Малые города.
Развитая транспортная сеть.
Полезные советы пассажирам общественного транспорта.
Если правильно выстраивать маршрут поездки, с учетом всех возможностей развитых транспортных систем, можно сэкономить время и деньги.
Какие приложения помогают строить маршруты.
Яндекс Карты, 2ГИС и городские транспортные сервисы с отслеживанием автобусов в реальном времени.
Как экономить на проезде.
Использовать при поездках транспортные карты, транспортные приложения, приобретать проездные на месяц, квартал или год, использовать пересадки.
Катер у причала в городе Череповец. На дальнем плане — Храм Рождества Христова. Фото: РИА Новости.
Что надо узнать перед переездом или поездкой и как выстроить удобный экономный маршрут:
Узнать интервалы движения общественного транспорта в часы пикИзучить карту метро и трамваев применительно к своим маршрутамВыяснить стоимость проездаПриобрести транспортную картуУстановить транспортное приложениеПриобрести проездной на необходимый срокУзнать, есть ли выделенные полосы на нужных маршрутахОценить работу общественного транспорта в новых районахВыяснить, когда начинает работать общественный транспорт с утраВыяснить, как работает общественный транспорт в вечернее и ночное время.
Удобная сеть общественного транспорта напрямую влияет на качество жизни в конкретном городе и стоимость ежедневных поездок. Фото: РИА Новости.
Часто задаваемые вопросы.
В каких городах России лучший общественный транспорт?
Москва, Санкт-Петербург, Пермь.
Где в России удобнее всего жить без машины?
Пермь, Казань, Екатеринбург.
Почему Пермь — лидер транспортных рейтингов?
Развитая сеть общественного транспорта, удобные цифровые сервисы оплаты проезда.
В каких городах России лучшее метро?
Москва, Санкт-Петербург, Казань.
Где в России самый дешевый общественный транспорт?
В малых городах, но в них слабо развита транспортная сеть.
Какие города быстрее всего развивают транспорт в 2026 году?
Пермь, Челябинск, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Нижний Новгород, Казань.
Заключение.
Лучший общественный транспорт в России сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Екатеринбурге и Казани. Главный тренд последних лет — переход к современным автобусам, электробусам и трамваям. Удобная сеть общественного транспорта напрямую влияет на качество жизни и стоимость ежедневных поездок. Для жизни без автомобиля лучше подходят города с метро, выделенными полосами и стабильными интервалами движения. При выборе города важно учитывать не только наличие транспорта, но и удобство пересадок, стоимость проезда и доступность новых районов.
Основа транспортной системы Екатеринбурга — городской метрополитен и развитая трамвайная сеть. Фото: РИА Новости.