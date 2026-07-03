Города России с самым удобным общественным транспортом

Москва и Санкт-Петербург являются неоспоримыми лидерами по развитию общественного транспорта, и потому в рейтинг их обычно не включают. Среди регионов на первых позициях в рейтинге Пермь, Екатеринбург, Казань, Новокузнецк и Нижний Новгород. Главные критерии оценки — доступность общественного транспорта, стоимость проезда, комфорт и удобство, безопасность и развитие разных видов транспорта. Все больше городов России проводят у себя транспортные реформы, в частности, переходят на брутто-контракты. Хорошо организованные транспортные системы позволяют обходиться без личного автомобиля. В лидерах рейтинга часто оказываются города с развитой трамвайной сетью и выделенными полосами. В 2026 году одним из главных трендов стал переход на электробусы и цифровые сервисы оплаты проезда.