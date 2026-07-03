Мэр Омска Шелест сообщил о сроках открытия гимназии № 88

Мэр Омска Сергей Шелест проверил ход работ в гимназии № 88, где проводится масштабный ремонт. Подрядчиком выступает ООО «АСК Монолит», доделывающая объект после другой организации. Как сообщил Сергей Шелест в своих социальных сетях, работы уже подходят к концу.