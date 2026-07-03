Мэр Белгорода сообщил о еще одной пострадавшей при ракетном ударе ВСУ

Сегодня утром Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному удару ВСУ. Врио губернатора Александр Шуваев сообщал, что «есть сбития, но есть и прилеты». В результате на одном из инфраструктурных объектов начался пожар. Кроме того, были повреждены энергообъекты, из-за чего Белгород практически полностью остался без воды. Сначала сообщалось, что подачу ресурса возобновят до конца дня, затем — не позднее 14:00.