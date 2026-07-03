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Мэр Белгорода сообщил о еще одной пострадавшей при ракетном ударе ВСУ

Установлена еще одна пострадавшая при ракетном ударе ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу сегодня утром. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале. Ранее было известно об одной погибшей и одной раненой.

Источник: Коммерсантъ

Установлена еще одна пострадавшая при ракетном ударе ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу сегодня утром. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале. Ранее было известно об одной погибшей и одной раненой.

Глава города добавил, что предварительно установлено повреждение остекления 68 квартир пяти многоквартирных домов, а также — 72 транспортных средств. Управы районов продолжают обследование пострадавшего имущества, акты по итогам обходов передадут подрядчикам.

Сегодня утром Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному удару ВСУ. Врио губернатора Александр Шуваев сообщал, что «есть сбития, но есть и прилеты». В результате на одном из инфраструктурных объектов начался пожар. Кроме того, были повреждены энергообъекты, из-за чего Белгород практически полностью остался без воды. Сначала сообщалось, что подачу ресурса возобновят до конца дня, затем — не позднее 14:00.

Подробнее об устранении последствий ракетной атаки — в публикации «Ъ-Черноземье».

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