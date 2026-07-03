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4 июля в Хабаровске пройдёт мультифестиваль «Шик. Шаг. Шок»

Гостей ждут танцевальные баттлы, литературные встречи, ярмарка мастеров и казачьи мастер-классы.

В Хабаровске 4 июля на летней эстраде «Ракушка» состоится мультифестиваль «Шик. Шаг. Шок», посвящённый Году единства народов России, объявленному Президентом Владимиром Путиным, — сообщает МАХ-канал «Хабаровский край».

Начало программы запланировано на 12:00. Для гостей подготовили творческие и интерактивные площадки, объединяющие музыку, танцы, литературу, народные традиции и прикладное искусство.

В программе фестиваля заявлены баттлы между танцевальными коллективами Хабаровского края, работа казачьей станицы с мастер-классами по фланкировке шашкой, литературные встречи с поэтессой Еленой Добровенской и участниками клуба Валерии Гапоновой «Слово за слово».

Кроме того, посетителей ждут турнир по игре в мафию, музейная зона с экскурсиями от Дальневосточный художественный музей, ярмарка ремесленных товаров и фуд-корт.

Для любителей активного образа жизни будет работать площадка «Хабаровское долголетие».

Организатором мероприятия выступает этножурналист, радиоведущая и автор программ радиостанции «Восток России» Анастасия Магнус.