4 июля в Хабаровске пройдёт мультифестиваль «Шик. Шаг. Шок»

В программе фестиваля заявлены баттлы между танцевальными коллективами Хабаровского края, работа казачьей станицы с мастер-классами по фланкировке шашкой, литературные встречи с поэтессой Еленой Добровенской и участниками клуба Валерии Гапоновой «Слово за слово».