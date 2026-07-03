4 июля в Хабаровске пройдёт мультифестиваль «Шик. Шаг. Шок»

В Хабаровске 4 июля на летней эстраде «Ракушка» состоится мультифестиваль «Шик. Шаг. Шок», посвящённый Году единства народов России, объявленному Президентом Владимиром Путиным, — сообщает МАХ-канал «Хабаровский край».
Начало программы запланировано на 12:00. Для гостей подготовили творческие и интерактивные площадки, объединяющие музыку, танцы, литературу, народные традиции и прикладное искусство.
В программе фестиваля заявлены баттлы между танцевальными коллективами Хабаровского края, работа казачьей станицы с мастер-классами по фланкировке шашкой, литературные встречи с поэтессой Еленой Добровенской и участниками клуба Валерии Гапоновой «Слово за слово».
Кроме того, посетителей ждут турнир по игре в мафию, музейная зона с экскурсиями от Дальневосточный художественный музей, ярмарка ремесленных товаров и фуд-корт.
Для любителей активного образа жизни будет работать площадка «Хабаровское долголетие».
Организатором мероприятия выступает этножурналист, радиоведущая и автор программ радиостанции «Восток России» Анастасия Магнус.