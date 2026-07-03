Как отмечают праздник Ивана Купалы, какие обычаи у этого дня и стоит ли искать цветок папоротника

* В странах Балтии — Латвии, Литве и Эстонии — аналогичный праздник называется Лиго (у латышей), Яанов день (у эстонцев) и Йонинес (у литовцев). В Латвии он официально отмечается 23−24 июня, в дни летнего солнцестояния. В Янову ночь (как ее называют в Латвии) принято обливать друг друга водой, жечь костры и прыгать через них — точно так же, как и в России. В Литве в этот день устраивают народные гулянья, плетут венки из дубовых листьев и цветов.