Как отмечают праздник Ивана Купалы, какие обычаи у этого дня и стоит ли искать цветок папоротника

Иван Купала — один из самых ярких летних праздников в славянской традиции. Его отмечают народными гуляньями, обрядами с огнем и водой, песнями и хороводами. Несмотря на древнее происхождение, многие связанные с ним традиции сохраняются и сегодня. Когда отмечают Ивана Купалу в 2026 году и что принято делать в купальскую ночь — в материале «Газеты.Ru».
Когда отмечают Ивана Купалу в 2026 году.
Дата языческого праздника из года в год не меняется. В 2026 году Ивана Купалу традиционно отмечают в ночь с 6 на 7 июля. Основные обряды и гуляния традиционно проходят в вечернее и ночное время.
Главные славянские праздники, как правило, были привязаны к солнцестояниям и равноденствиям. Иван Купала — не исключение. Изначально его отмечали 20−21 июня, когда наступает самый длинный день в году. Все изменилось с принятием христианства на Руси — Иван Купала был объединен с церковным праздником — Рождеством Иоанна Крестителя (24 июня по старому стилю). После перехода на григорианский календарь дата сместилась на 7 июля.
История праздника Ивана Купалы.
Иван Купала — один из древнейших славянских праздников, связанный с летним солнцестоянием, расцветом природы и культом плодородия, рассказала «Газете.Ru» кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Лариса Микаллеф. Он возник еще в языческие времена и был посвящен солнцу, жизненной силе природы и будущему урожаю. По одной из версий, праздник символизировал союз солнца и земли, по другой — был связан с почитанием божества Купалы.
Однако, как выяснили историки, древние славяне, скорее всего, никогда и не слышали о Купале. Первое упоминание о нем встречается лишь в поздней черниговской Густынской летописи (XVII век) и связано с ошибкой: летописец, описывая «игрища» на Ивана Купалу, принял название праздника за имя языческого бога.
В той же Густынской летописи и в «Синодике» болгарского царя Борила ХIII века осуждаются «бесовские» песни, игрища и гадания, которые устраивала молодежь накануне и в день Рождества Иоанна Крестителя. После принятия христианства многие языческие праздники не пропали, несмотря на позицию церкви. Они сохранились в измененном виде. День Купалы трансформировался, но сохранил исконный смысл дня очищения, обновления и единения с природой.
Откуда взялось название «Иван Купала».
С названием этого праздника связаны разные версии. Лариса Микаллеф выделяет три основные.
* Первая, наиболее распространенная среди историков и лингвистов, связывает имя «Иван» с Иоанном Крестителем, день рождения которого отмечается 7 июля. Слово «Купала» в этом случае соотносится с обрядами омовения и купания, поскольку Иоанн Предтеча крестил людей в воде. Таким образом, название объединило христианскую традицию и древние народные обряды очищения водой.
* По второй версии, еще до христианства существовал самостоятельный славянский праздник Купало, посвященный солнцу, плодородию и летнему солнцестоянию. После крещения Руси к нему было присоединено имя Иоанна Крестителя — так праздник стал называться Иваном Купалой. При этом некоторые исследователи считают, что упоминания о боге Купале появились довольно поздно и не подтверждаются надежными древними источниками.
* Существует и третья трактовка, согласно которой слово «Купала» вообще не связано с каким-либо божеством, а происходит непосредственно от слова «купание». В этом случае название отражает главные обряды праздника — омовение в воде, умывание росой и очищающие ритуалы.
Как отметила Микаллеф, наиболее убедительной является первая версия: она опирается на реальные церковные даты, связывает название с Иоанном Крестителем и объясняет происхождение слова «Купала» через традиционные обряды омовения.
Традиции и обычаи праздника.
По словам Ларисы Микаллеф, главными символами Ивана Купалы были огонь, вода, травы и обряды, связанные с любовью, судьбой и защитой от нечистой силы.
Вода — главная целебная стихия.
В купальскую ночь вода считалась целебной и магической. Люди верили, что в это время она обретает особую силу, способную исцелять болезни и смывать сглаз. Поэтому купание в реках и озерах было обязательным ритуалом.
Особое значение придавалось росе. Утром 7 июля было принято умываться ею — считалось, что это сохраняет молодость и красоту, придает смелость и выносливость. Девушки катались по росе, веря, что так они станут еще привлекательнее для женихов.
Купальский костер — символ очищения и любви.
Одной из важнейших традиций было разжигание больших костров. Вокруг них водили хороводы, пели песни и прыгали через огонь. Считалось, что огонь очищает человека от болезней и всего дурного.
Цветок папоротника — самая известная легенда.
Самый мистический символ праздника — цветущий папоротник. Согласно легенде, он расцветает только раз в году, именно в ночь на Ивана Купалу. Считалось, что тот, кто увидит этот цветок, сможет найти сокровища, обрести счастье, богатство и исполнение желаний, отмечает Микаллеф.
Гадания.
* Гадание на венках. Плетение венков — один из самых красивых купальских обрядов. Девушки собирали полевые травы и цветы, вплетая в каждый венок свои надежды и мечты. Потом они опускали венки на воду и наблюдали за ними. Если венок уплывал далеко — девушка скоро выйдет замуж. Если кружился на месте — свадьбы в этом году не жди. Дурным предзнаменованием было его потопление.
* Гадание на цветах. Девушки собирали цветы и бросали их в воду. Если бутон оставался на поверхности, это считалось хорошим предзнаменованием, а если тонул — к неудаче.
* Гадание на травах. Перед сном девушка рвала разные травы и цветы, а затем прятала их под подушку. Утром оставалось проверить, сколько растений удалось собрать: если ровно двенадцать — ответ на загаданный вопрос положительный.
* Гадание на кругах по воде. Чтобы проверить, сбудется ли желание, нужно было бросить небольшой камушек в воду и посчитать расходящиеся круги. Четное число кругов — желание исполнится, нечетное — увы, нет.
* Гадание на воске. Растопленный воск свечи выливали в сосуд с холодной водой и наблюдали, какую форму он принимал. Воск в форме сердца предвещал новую любовь, в форме свечи или круга — скорую свадьбу. Другие фигуры трактовались на основе личных ассоциаций гадающего.
Сбор трав — Иван-травник.
Купальскую ночь называли временем сбора целебных трав. Собранные в этот день растения, согласно поверьям, отличались особенно полезными и лечебными свойствами, поэтому их хранили на протяжении целого года. Знахари и травники отправлялись в лес за сбором, веря, что в это время травы набирают максимальную силу.
Особенно ценилась полынь — ее использовали как оберег от русалок и другой нечисти.
Хороводы и гулянья.
Весь праздник — от заката до рассвета — сопровождался песнями, плясками и хороводами. Водили хороводы вокруг костров, пели купальские песни. Молодежь устраивала шумные игры, парни и девушки знакомились и присматривались друг к другу. Совместное веселье, которое символизировало единство общины, должно было принести благополучие и защитить от несчастий на весь год.
Где отметить Ивана Купалу в 2026 году: фестивали и мероприятия.
Древний праздник принято отмечать и по сей день. Хороводы, обряды, гадания, плетение венков, прыжки через костер — неотъемлемая часть программы. Туристов привлекает возможность развлечься и прикоснуться к обычаям наших предков. Традиционно в честь Ивана Купалы по всей стране проходят различные фестивали.
* Самый масштабный фестиваль «Купала» прошел в Верхневолжском сельском поселении Калининского района Тверской области, в деревне Гришино. В 2026 году мероприятие состоялось за две недели до Ивана Купалы — с 18 по 21 июня — и собрало свыше тысячи гостей.
* Купальские вечера в «Щуровом городище» (Суздаль) пройдут два раза — 4, 5 июля. В программе: мастер-классы по плетению венков, стрельбе из лука и метанию топоров, гадания и купания.
* Купальская ночь у истока Москвы-реки. Мероприятие для тех, кто не хочет уезжать далеко из столицы. Гостей ждут 4 июля в славянском селении с полным погружением в древние традиции: плетение венков, славянские трапезы, запуск огненного колеса, хороводы, древние танцы, музыка и театрализованная программа. Стоимость билета — от 6590 рублей.
* Масштабный open-air фестиваль в Подмосковье состоится 4 июля в городском округе Черноголовка. Гости смогут посетить мастер-классы по славянским традициям, а вечером отправиться в большой хоровод с песнями к пруду. Все билеты на мероприятие уже проданы.
В Санкт-Петербурге праздник отметят сразу на нескольких локациях:
* В усадьбе Марьино гостей ждут вечером 4 июля. Здесь выступит фольклорный ансамбль «Крутицы». Также в программе: народные игры, пляски, хороводы, величание супружеских пар и купальские обряды. Стоимость билета — 1500 рублей.
* Фестиваль «Купала — Слет влюбленных в жизнь» прошел в Санкт-Петербурге 24 июня.
* Музей русской сказки «За лесами, за горами» приглашает всех желающих отметить Ивана Купалу 5 июля. Посетители смогут сплести венок, «поиграть в гадания, собрать травы целебные, смыть с себя накопленное нехорошее». Стоимость билета — 1500 рублей.
Приметы: что нельзя делать на Ивана Купалу.
Приметы о погоде и урожае.
* Звездная ночь — к богатому урожаю грибов.
* Обильная роса — к хорошему урожаю огурцов.
* Дождь на Ивана Купалу — к жаре на все лето, которая наступит через несколько дней; при этом урожай осенью будет скудным.
* Гроза в этот день — орехов в этом году уродится мало, и большинство будут пустыми.
* Солнце «играет» на рассвете (лучи дрожат, рассыпаются искрами) — добрый знак, предвещающий благополучный, урожайный год и здоровье в семье.
* Кузнечики громко стрекочут — к жаре.
* Цветы сильно пахнут — к дождю.
Что нельзя делать на Ивана Купалу.
По словам Ларисы Микаллеф, с купальской ночью было связано множество запретов и поверий, которые, по представлениям наших предков, помогали защититься от нечистой силы, сохранить здоровье, достаток и благополучие.
Считалось, что в это время нельзя:
* Спать. Люди верили, что, так как в это время граница между мирами становится особенно тонкой, нечистая сила получает возможность воздействовать на человека, поэтому старались бодрствовать, участвовать в гуляниях и обрядах.
* Поднимать найденные на дороге чужие вещи и принимать подарки от посторонних людей. Такие предметы могут быть заговоренными и принести болезни, бедность или несчастья.
* Купаться в открытых водоемах до праздника из-за присутствия нечистой силы. С наступлением Ивана Купалы нечисть отступала, и купание становилось безопасным — более того, вода обретала целебные свойства. Однако в саму купальскую ночь беременным женщинам, детям и пожилым людям советовали все-таки избегать посещения водоемов.
* Давать или брать в долг. Вместе с деньгами или вещами можно отдать свою удачу, здоровье и благополучие.
* Ссориться, браниться и сквернословить. Негативные мысли и слова в такую особую ночь могут привлечь несчастья на весь год.
* Есть ягоды и собирать грибы. В этот день они считались «злыми» и ядовитыми.
Особую осторожность рекомендовалось соблюдать в лесу и возле глубоких водоемов. По поверьям, в эту ночь активизировались лешие, русалки и ведьмы, способные сбить человека с пути или навлечь беду.
Как отмечают Ивана Купалу в других странах.
Иван Купала — не только русский праздник. Его отмечают во многих странах Восточной Европы, и у каждого народа есть свое название и особенности.
* В Белоруссии праздник называют Купалье. Здесь, как и в России, жгут костры, прыгают через огонь, плетут венки и пускают их по воде. Белорусы сохранили множество древних обрядов, связанных с очищением водой и огнем.
* На Украине праздник известен как Іван Купала. Особенность украинской традиции — массовые гулянья с песнями, хороводами и обязательным купанием в реках и озерах. Его символом является цветок Иван-да-Марья.
* В Польше праздник называют Noc Kupały (Ночь Купалы) или Noc Świętojańska (Иванова ночь). Поляки тоже разводят костры, прыгают через них и пускают венки по воде. Праздник совпадает с днем святого Яна (Иоанна).
* В странах Балтии — Латвии, Литве и Эстонии — аналогичный праздник называется Лиго (у латышей), Яанов день (у эстонцев) и Йонинес (у литовцев). В Латвии он официально отмечается 23−24 июня, в дни летнего солнцестояния. В Янову ночь (как ее называют в Латвии) принято обливать друг друга водой, жечь костры и прыгать через них — точно так же, как и в России. В Литве в этот день устраивают народные гулянья, плетут венки из дубовых листьев и цветов.
* В Финляндии праздник называется Юханнус. Это один из главных национальных праздников, который отмечается в ближайшую к летнему солнцестоянию субботу. Финны жгут костры, устраивают пикники на природе, купаются в озерах и парятся саунах.
* В Испании в ночь на Ивана Купала (испанцы называют ее Ночь Сан-Хуана) тоже жгут большие костры, танцуют и ходят купаться. Праздник отмечается с не меньшим размахом, чем в других странах.
Связь Ивана Купалы с Рождеством Иоанна Предтечи.
После крещения Руси два праздника фактически слились в народной традиции, хотя их происхождение и смысл сильно различаются. Рождество Иоанна Предтечи отмечают ежегодно 7 июля — это одна из важнейших дат в христианстве.
Главное сходство праздников связано с символикой очищения, объясняет филолог. Иоанн Предтеча крестил людей в водах Иордана, призывая к покаянию и духовному обновлению. В купальских обрядах вода также выступала символом очищения, здоровья и обновления. Кроме того, оба праздника приходятся на середину лета и ассоциируются с обновлением человека и природы.
Различается и содержание праздников. Христианская традиция Рождества Иоанна Предтечи основана на духовной составляющей: молитве, покаянии, нравственном очищении и почитании памяти святого. Купальские традиции были языческими и в основном сосредоточены на народных обрядах: разжигании костров, купании, сборе целебных трав, гаданиях, поиске цветка папоротника и других обычаях, связанных с природой и народными поверьями, что не имеет отношение к христианству.
Православная церковь обращает внимание, что Рождество Иоанна Предтечи и Иван Купала — не одно и то же. Церковь признает только христианский праздник, тогда как многие купальские обряды рассматриваются как наследие языческой традиции и не имеют отношения к церковному богослужению. Некоторые представители РПЦ даже считают, что необходимо привлекать к ответственности тех, кто празднует день Ивана Купалы.