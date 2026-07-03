Нижегородцам ответили на критику отказа от наличных в общественном транспорте

В Центре развития транспортных систем ответили пассажирам, которые раскритиковали отказ от наличных в общественном транспорте. Комментарий представителей организации появился в социальной сети «Вконтакте».
С июля нижегородцы не могут расплатиться купюрами и монетами за проезд. В ЦРТС напомнили, что данная мера помогает водителям полностью сконцентрироваться на обеспечении безопасности пассажиров.
Несмотря на отмену наличных, пассажирам доступно множество способов оплаты в автобусах, троллейбусах, электробусах, трамваях и метро. В частности, граждане могут пополнить транспортные и виртуальные карты «Ситикард», воспользоваться картой жителя Нижегородской области, банковским «пластиком», платежным сервисом Mir Pay и биометрией.
Карты «Ситикард» предлагается пополнять наличными в более чем 100 точках Нижнего Новгорода. Кроме того, доступна покупка за купюры разовых проездных билетов на 1 и 2 поездки в магазинах «Спар “(35 точек) и “Смарт” (23 точки), на городском ж/д вокзале, в кассах автовокзала “ТПУ Канавинский”.
«До конца лета список точек продаж пополнится магазинами сети “Пятерочка” и “Магнит”», — говорится в сообщении ЦРТС.
Ранее мы писали, что нижегородский ночной автобус № 150 начал работать по новому расписанию.