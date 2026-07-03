Нижегородцам ответили на критику отказа от наличных в общественном транспорте

Карты «Ситикард» предлагается пополнять наличными в более чем 100 точках Нижнего Новгорода. Кроме того, доступна покупка за купюры разовых проездных билетов на 1 и 2 поездки в магазинах «Спар “(35 точек) и “Смарт” (23 точки), на городском ж/д вокзале, в кассах автовокзала “ТПУ Канавинский”.