В Рязани провели подготовку волонтеров Международного фестиваля молодежи

Обучение кандидатов от Рязанской области в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети», провели в Доме молодежи в столице региона. Об этом сообщили в областном комитете по делам молодежи.