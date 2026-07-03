В Рязани провели подготовку волонтеров Международного фестиваля молодежи

Обучение кандидатов от Рязанской области в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети», провели в Доме молодежи в столице региона. Об этом сообщили в областном комитете по делам молодежи.
Занятия для добровольцев провели сертифицированные тренеры сообщества «Обучай» Ресурсного центра «Мосволонтер». Они ознакомили участников с историей, ценностями, программой и талисманом фестиваля. Активистам также рассказали о 17 направлениях работы волонтерского корпуса, сервисах и мотивационной программе, необходимых для работы знаниях и навыках.
В общей сложности фестиваль объединит 10 тыс. молодых лидеров из 190 стран. Обеспечивать его работу будут 2 тыс. добровольцев.
«Для молодежи Рязанской области это шанс заявить о себе на международном уровне, представить свои проекты и войти в профессиональные делегации по науке, ИТ, предпринимательству и креативным индустриям», — отметил глава региона Павел Малков.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.