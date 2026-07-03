ФК «Пари НН» пополнил нападающий Владислав Сарвели

Сарвели — уроженец города Большой Камень Приморского края. В 14 лет перебрался в академию столичного «Чертаново», где прошёл путь от молодёжной до основной команды. Нападающий также выступал за «Крылья Советов», «Сочи» и «Локомотив». В общей сложности на счету Владислава более ста игр в РПЛ, 16 забитых мячей и 10 голевых передач.