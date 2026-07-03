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ФК «Пари НН» пополнил нападающий Владислав Сарвели

Контракт с футболистом подписан на 2 года.

Источник: Нижегородская правда

28-летний нападающий Владислав Сарвели, ставший в прошлом сезоне бронзовым призёром в составе «Локомотива», перешёл в ФК «Пари Нижний Новгород».

Сарвели — уроженец города Большой Камень Приморского края. В 14 лет перебрался в академию столичного «Чертаново», где прошёл путь от молодёжной до основной команды. Нападающий также выступал за «Крылья Советов», «Сочи» и «Локомотив». В общей сложности на счету Владислава более ста игр в РПЛ, 16 забитых мячей и 10 голевых передач.

В прошлом чемпионате за железнодорожников Сарвели провёл лишь 7 игр, каждый раз выходил на замену, забил 1 гол. Всего на поле в играх РПЛ провёл лишь 165 минут.