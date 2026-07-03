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Что ждёт гостей на спортивном празднике 4 июля в Хабаровске

Восточный округ войск национальной гвардии РФ приглашает жителей и гостей Хабаровска на физкультурно оздоровительный праздник.

Источник: Комсомольская правда

Восточный округ войск национальной гвардии РФ приглашает жителей и гостей Хабаровска на физкультурно оздоровительный праздник на набережной Амура — мероприятие состоится 4 июля в 10:30, сообщает Восточный военный округ. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Программа посвящена Дню ветеранов боевых действий, а также памяти Героя России Максима Концова и кавалера ордена Мужества Сергея Зуйкова. Место проведения — набережная реки Амур (ориентиры: Универсальный краевой спортивный комплекс, стадион им. Ленина).

Посетителям представят ряд тематических экспозиций: выставку страйкбольного вооружения с тиром, БПЛА, водолазного снаряжения, инженерных средств, вооружения спецподразделений и специальной автомобильной техники. В числе активностей — полоса препятствий «Испытание “Воина”» и фотовыставка о героях СВО. Для всех желающих будет работать полевая кухня с армейской кашей.

Кульминацией программы станут показательные выступления по рукопашному бою от Хабаровской краевой организации и спортивная акция «Зарядка с чемпионом»: её проведёт мастер спорта по лёгкой атлетике Наталья Сергеева.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru

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