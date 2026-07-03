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Мини-отель и магазины откроют в Апраксином дворе после реставрации

На фасадах расчистили и восстановили кирпичную кладку.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что откроют в пятом корпусе Апраксина двора после реставрации. Инвестор уже получил разрешение КГИОП и ведет ремонт в соответствии с проектом.

— В подвале, на первом и втором этажах разместят склады и магазины. Третий и четвертый этажи отдадут под номера мини-отеля, — следует из документации.

До начала реставрации провели историко-архивные изыскания и техническое обследование. Сейчас специалисты уже укрепили и гидроизолировали фундаменты, смонтировали перекрытия и лестницы. Идут работы на кровле и ремонт кирпичной кладки.

На фасадах расчистили и восстановили кирпичную кладку, раскрыли ранее заложенные окна. В столярной мастерской реставрируют деревянные рамы, воссоздавая утраченные по сохранившимся образцам. Все работы ведут с сохранением подлинных элементов, по методикам КГИОП.

Одновременно восстанавливают корпуса 37 и 38 — там будет торговый комплекс. Всего на территории Апраксина двора 68 зданий, 51 из которых — объекты культурного наследия. Реставрация входит в приоритетный проект Петербурга по сохранению исторического наследия.