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Проезд у площади Театральной будет ограничен 3 и 9 июля

Водителей просят заранее переставить автомобили.

Источник: Время

Движение транспорта по площади Театральной в Нижнем Новгороде приостановят с 00:01 до 23:59 3 и 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Будет перекрыт участок от дома № 4 по площади Театральной до дома № 11 по улице Большой Покровской.

Напомним, что сегодня в Нижнем Новгороде стартует фестиваль современного кино «Горький фест». (16+).

Водителей просят заранее переставить автомобили за пределы ограничительных зон. Информацию о перемещенных авто можно уточнить по телефону 417−17−07.

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