Министерство спорта Нижегородской области и ВФВ подписали соглашение о развитии волейбола

Соглашение направлено на развитие и популяризацию волейбола в регионе, включая пляжный волейбол, волейбол на снегу и проект «Волейбол в школах». По мнению Дмитрия Кабайло, соглашение поможет укрепить вектор развития вида спорта в Нижегородской области: здесь волейболом занимается более 38 тысячи человек, в состав региональных сборных входит свыше 150 спортсменов, а десять местных атлетов представляют Россию на всероссийских и международных соревнованиях.