Министерство спорта Нижегородской области и ВФВ подписали соглашение о развитии волейбола

Министерство спорта Нижегородской области и Всероссийская федерация волейбола подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали министр спорта региона Дмитрий Кабайло и генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко в рамках первого в истории региона этапа Чемпионата России по пляжному волейболу, который проходит в Нижнем Новгороде с 1 по 5 июля на кортах Гребного канала.
Соглашение направлено на развитие и популяризацию волейбола в регионе, включая пляжный волейбол, волейбол на снегу и проект «Волейбол в школах». По мнению Дмитрия Кабайло, соглашение поможет укрепить вектор развития вида спорта в Нижегородской области: здесь волейболом занимается более 38 тысячи человек, в состав региональных сборных входит свыше 150 спортсменов, а десять местных атлетов представляют Россию на всероссийских и международных соревнованиях.
Александр Яременко подчеркнул, что ВФВ ставит задачу расширять географию волейбола и сотрудничество с региональными властями помогает вовлекать больше людей в регулярные занятия и модернизировать инфраструктуру. Подписание соглашения с Нижегородской областью особенно важно из‑за сильной местной волейбольной школы и широкой любительской базы.
Этап Чемпионата России собрал около 130 профессиональных спортсменов, а II Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу — около 140 любителей. Проведение федерального этапа подтверждает статус Нижнего Новгорода как одного из ведущих спортивных центров страны. Мэр Юрий Шалабаев отметил, что турнир стал значимым событием для города, который последовательно развивает и любительский, и профессиональный спорт; гостей и нижегородцев ждёт настоящий праздник спорта.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород впервые примет этап Чемпионата России по пляжному волейболу.
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