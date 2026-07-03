В Хабаровском крае прокуратура начала проверку смертельного ДТП

В Хабаровском крае водитель погиб в ДТП с тремя автомобилями на трассе «Уссури».
После выезда на встречную полосу столкнулись «Лада Веста», Honda Accord и Toyota Prius.
Прокуратура Вяземского района проводит проверку по факту аварии, произошедшей вечером 2 июля на федеральной автодороге А-370 «Уссури», сообщает прокуратура Хабаровского края.
По предварительным данным, около 18:30 на 124-м километре трассы водитель автомобиля «Лада Веста», следовавший в сторону Хабаровска, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилями Honda Accord и Toyota Prius.
Водитель «Лады» скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Остальные участники аварии, среди которых находились двое несовершеннолетних, получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. Им оказана медицинская помощь.
Прокуратура района устанавливает все обстоятельства произошедшего и контролирует проведение процессуальной проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.