На Нижегородской станции аэрации начали реконструкцию второй очереди

На Нижегородской станции аэрации стартовала реконструкция второй очереди. Подрядчик уже начал разбирать старые сооружения. Об этом сообщает Объединенный коммунальный оператор.
Сейчас на объекте работают три единицы техники и 28 человек. Со следующей недели рабочих станет больше. Специалисты уже демонтируют металлические конструкции двух вторичных отстойников.
Ранее коммунальщики подготовили к ремонту первые объекты и вывели из работы 27 сооружений. Во время реконструкции инженерные сооружения второй технологической очереди будут отключать постепенно, чтобы не останавливать очистку стоков.
Всего отремонтируют 60 сооружений: семь аэротенков, шесть вторичных отстойников, четыре первичных отстойника, а также построят две станции ультрафиолетового обеззараживания.
После реконструкции полностью изменится технология обработки осадка — его будут обезвоживать в два этапа и сушить при высокой температуре. Это позволит отказаться от устаревшего метода: больше не придется сушить ил на открытых площадках и вывозить его на полигон. После завершения работ планируется рекультивировать старые иловые карты и полигон.
Напомним, Нижегородская станция аэрации — крупнейшие очистные сооружения области, ежедневно принимает более 500 тысяч кубометров стоков. Впервые с 1974 года здесь проводят масштабную модернизацию. Работы начались в 2022 году и идут поэтапно, без остановки приема стоков. Первый этап, включавший 50 сооружений, завершился в 2025 году.