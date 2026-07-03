На Нижегородской станции аэрации начали реконструкцию второй очереди

После реконструкции полностью изменится технология обработки осадка — его будут обезвоживать в два этапа и сушить при высокой температуре. Это позволит отказаться от устаревшего метода: больше не придется сушить ил на открытых площадках и вывозить его на полигон. После завершения работ планируется рекультивировать старые иловые карты и полигон.