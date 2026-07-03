Автоэксперт Ожогин объяснил, почему нельзя часами стоять на холостом ходу

После запуска двигателя стоит подождать 30−60 секунд, чтобы масло равномерно распределилось по всем механизмам и создало защитную плёнку. После этого рекомендуется начать движение плавно, избегая резких разгонов и высоких оборотов до тех пор, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Большинство автопроизводителей рекомендуют именно такой алгоритм — так двигатель быстрее и эффективнее прогревается под небольшой нагрузкой, чем при длительной стоянке.