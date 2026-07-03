Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автоэксперт Ожогин объяснил, почему нельзя часами стоять на холостом ходу

Топливо продолжает расходоваться, двигатель работает в неэффективном режиме, а ресурс силового агрегата используется без пользы.

Источник: Нижегородская правда

Константин Ожогин, автоэксперт Tamashi, в интервью для «Российской газеты» рассказал, сколько времени можно оставлять автомобиль на холостом ходу без вреда для него.

По словам эксперта, современные автомобили не нуждаются в длительной работе двигателя на холостых оборотах. Если вам нужно подождать пассажира, открыть шлагбаум или дать мотору стабилизироваться после холодного запуска, это допустимо. Однако оставлять автомобиль включённым на 10−20 минут без необходимости нецелесообразно. В это время двигатель работает неэффективно, топливо продолжает расходоваться, а ресурс мотора расходуется впустую.

После запуска двигателя стоит подождать 30−60 секунд, чтобы масло равномерно распределилось по всем механизмам и создало защитную плёнку. После этого рекомендуется начать движение плавно, избегая резких разгонов и высоких оборотов до тех пор, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Большинство автопроизводителей рекомендуют именно такой алгоритм — так двигатель быстрее и эффективнее прогревается под небольшой нагрузкой, чем при длительной стоянке.

Длительная работа на холостом ходу имеет и другие негативные последствия: увеличивается расход топлива, растёт количество вредных выбросов, быстрее появляются отложения в двигателе и выхлопной системе. Это особенно актуально для автомобилей с прямым впрыском топлива, турбированными моторами и системами очистки выхлопных газов, которые должны работать при оптимальных температурах.

Также стоит помнить, что по закону в жилых зонах запрещено долго стоять с заведённым двигателем. Если остановка занимает несколько минут и не вызвана дорожными или погодными условиями, лучше заглушить мотор.