Заместитель губернатор сказал, когда закончится бензиновая лихорадка в Калининградской области

«Сейчас план отгрузок на июль нам со стороны федерального штаба представлен — он достаточно убедительный и оптимистичный. Мы будем сейчас наблюдать, как состоятся ближайшие отгрузки, которые в этом графике стоят. И если нам удастся выйти сейчас на устойчивое топливное обеспечение всех наших трех операторов — “Лукоил”, “Газпромнефть” и “Сургутнефтегаз” — мы выпустим в розничную сеть АЗС “Балтнефть”. Это позволит открыть в розницу в совокупности почти 110 заправочных пунктов. Я полагаю, что в этом случае нам удастся снять ажиотажный спрос и снять издержки этих перетоков с одних АЗС на другие и формирование этих больших очередей», — сказал чиновник.