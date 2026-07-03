В селе Охотском в Крыму появилась современная врачебная амбулатория

Прием ведут врачи общей практики и средний медицинский персонал. Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием, что позволяет своевременно проводить диагностику состояния здоровья пациентов и принимать необходимые меры для сохранения и укрепления показателей. Особое внимание уделяется профилактике, раннему выявлению заболеваний и формированию у населения культуры здорового образа жизни. Отмечается, что в амбулатории также обслуживают жителей близлежащих населенных пунктов. Это особенно важно для пожилых, посетителей с детьми и маломобильных пациентов.