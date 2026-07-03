В селе Охотском в Крыму появилась современная врачебная амбулатория

Современную врачебную амбулаторию построили и ввели в эксплуатацию в селе Охотском Республики Крым при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Нижнегорского района.
Прием ведут врачи общей практики и средний медицинский персонал. Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием, что позволяет своевременно проводить диагностику состояния здоровья пациентов и принимать необходимые меры для сохранения и укрепления показателей. Особое внимание уделяется профилактике, раннему выявлению заболеваний и формированию у населения культуры здорового образа жизни. Отмечается, что в амбулатории также обслуживают жителей близлежащих населенных пунктов. Это особенно важно для пожилых, посетителей с детьми и маломобильных пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.