Незаконный хостел в центре Красноярска закрыли по требованию прокуратуры

В суде представители компании настаивали, что никакого хостела не существует, а они лишь передают квартиры в субаренду. Но представленные прокуратурой доказательства подтвердили обратное. Суд согласился с этими доводами и запретил ООО «Апартель на Мира» использовать квартиры для оказания гостиничных услуг, а собственников помещений обязал прекратить эксплуатировать жилье не по назначению.