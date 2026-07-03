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Незаконный хостел в центре Красноярска закрыли по требованию прокуратуры

В Красноярске в жилом доме на проспекте Мира под вывеской апарт-отеля несколько лет незаконно работал полноценный хостел, сообщили в прокуратуре.

В Красноярске в жилом доме на проспекте Мира под вывеской апарт-отеля несколько лет незаконно работал полноценный хостел, сообщили в прокуратуре.

Установлено, что для размещения постояльцев использовались пять обычных квартир, одну из которых оборудовали в подвальном помещении. Забронировать номер можно было через сайт, гостям обещали быстрое заселение, ежедневную уборку и круглосуточную поддержку.

«Прокурорская проверка показала, что такая гостиница работала с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности: в помещениях отсутствовали сигнализация и система оповещения людей о пожаре, эвакуационные выходы и обязательные средства защиты. В случае чрезвычайной ситуации жизнь и здоровье постояльцев могли оказаться под реальной угрозой. Кроме того, закон прямо запрещает использовать жилые помещения многоквартирных домов для оказания гостиничных услуг», — рассказали в надзорном ведомстве.

В суде представители компании настаивали, что никакого хостела не существует, а они лишь передают квартиры в субаренду. Но представленные прокуратурой доказательства подтвердили обратное. Суд согласился с этими доводами и запретил ООО «Апартель на Мира» использовать квартиры для оказания гостиничных услуг, а собственников помещений обязал прекратить эксплуатировать жилье не по назначению.