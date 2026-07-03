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Решить проблемы с кредитами обещают «помогайки» казахстанцам

Два дня назад в Казахстане запустили сервис коллективного урегулирования проблемных кредитов. А «помогайки» уже предлагают посредничество в услуге, которая на деле бесплатна. Подробнее — на NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

При возникновении просрочки по кредитам более чем на 90 дней казахстанцы могут обратиться в банк или микрофинансовую организацию (МФО) для урегулирования задолженности и получения более простых условий погашения.

Если у человека несколько займов у разных кредиторов, он может воспользоваться новым сервисом на платформе Finkelisim.kz. В этом случае достаточно подать одно заявление на коллективное урегулирование, которое получат все банки и МФО, где есть кредиты. Услуга бесплатная и доступна любому гражданину, попавшему в сложную финансовую ситуацию.

Почему нельзя пользоваться услугами посредников?

Посредники предлагают помощь с подачей заявления, «ускорение» решения госоргана или гарантию положительного исхода. Однако, как отмечает медиа-портал FinGramota, в случае с коллективным урегулированием такие обещания бессмысленны.

Платформа работает автоматически, а соответствие критериям проверяется на основании данных кредитных бюро и информации кредиторов. Ни один посредник не может повлиять на решение о допуске заёмщика к процедуре или изменить её условия.

Обратившись к посреднику, казахстанец не только не получит обещанной помощи, но и создаст дополнительные риски. Для подачи заявления требуется пройти биометрическую идентификацию и предоставить согласие на обработку персональных данных. Передача этих данных посторонним людям может привести к злоупотреблениям и стать причиной мошенничества.

Казахстанцев призывают не обращаться к «помогайкам» при подаче заявления через Finkelisim.kz, а пользоваться платформой самостоятельно и только через официальные каналы.

Процедура коллективного урегулирования бесплатна. Единственное исключение — услуги медиатора, но до 1 января 2027 года они будут покрываться за счёт омбудсмана.