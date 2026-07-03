Решить проблемы с кредитами обещают «помогайки» казахстанцам

Если у человека несколько займов у разных кредиторов, он может воспользоваться новым сервисом на платформе Finkelisim.kz. В этом случае достаточно подать одно заявление на коллективное урегулирование, которое получат все банки и МФО, где есть кредиты. Услуга бесплатная и доступна любому гражданину, попавшему в сложную финансовую ситуацию.