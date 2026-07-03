В Шушенском округе появится современный пансионат для пожилых и инвалидов

В селе Казанцево планируют до конца 2027 года открыть современный комплекс социального обслуживания. Новый стационар для пожилых людей и инвалидов разместится на базе бывшего филиала сельскохозяйственного колледжа. Два неиспользуемых учебных корпуса и общежитие объединят теплым переходом. Реконструкцию зданий выполнят за счет регионального бюджета в рамках нацпроекта «Семья». Жилые комнаты будут рассчитаны на комфортное проживание двух-трех человек. Для маломобильных постояльцев установят пассажирские лифты, подъемники и расширят дверные проемы. [caption id= «attachment_370406» align= «alignnone» width= «774»] Проект пансиона, пресс-служба министерства соцполитики Красноярского края[/caption] Инфраструктура комплекса будет включать: пищеблок, зрительный зал и творческие мастерские; библиотеку, парикмахерскую и спортзал; молельную комнату и зоны отдыха на прилегающей территории. По словам министра соцполитики Красноярского края Ирины Пастуховой, ввод в эксплуатацию нового корпуса поможет сократить очередь в дома социального обслуживания и создать новые рабочие места.