Калининградские приставы начали проверять долги у пассажиров в аэропорту «Храброво»

Калининградские приставы вместе с полицейскими начали проверять долги у пассажиров в аэропорту «Храброво». Рейды стартовали 2 июля и теперь будут проходить на постоянной основе. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе региональньго УФССП.
«Место и время проведения таких мероприятий выбрано не случайно. Лето — пора отпусков и поездок на отдых. При этом авиатранспорт пользуется наибольшей популярностью, поскольку Калининградская область — особый регион, не имеющий сухопутных границ с остальной частью страны», — пояснили в пресс-службе.
Приставы уже проверили порядка 50 калининградцев и гостей региона. У некоторых выявили задолженности, которые погасили на месте. В противном случае к должникам могут применить меры принудительного взыскания.
В региональном УФССП рекомендуют заранее подготовиться к поездке и проверить себя перед полётом с помощью следующих ресурсов:
Личный кабинет на портале госуслуг. Там информацию могут получать стороны исполнительного производства — должники и взыскатели. Банк данных исполнительных производств на сайте регионального УФССП. Голосовой помощник ФССП России «Полина». Позвоните по номеру 8 (800) 303‑0000, чтобы узнать о задолженностях и возможном ограничении выезда за границу.