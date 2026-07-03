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Калининградские приставы начали проверять долги у пассажиров в аэропорту «Храброво»

Такие мероприятия будут проводить на постоянной основе.

Калининградские приставы вместе с полицейскими начали проверять долги у пассажиров в аэропорту «Храброво». Рейды стартовали 2 июля и теперь будут проходить на постоянной основе. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе региональньго УФССП.

«Место и время проведения таких мероприятий выбрано не случайно. Лето — пора отпусков и поездок на отдых. При этом авиатранспорт пользуется наибольшей популярностью, поскольку Калининградская область — особый регион, не имеющий сухопутных границ с остальной частью страны», — пояснили в пресс-службе.

Приставы уже проверили порядка 50 калининградцев и гостей региона. У некоторых выявили задолженности, которые погасили на месте. В противном случае к должникам могут применить меры принудительного взыскания.

В региональном УФССП рекомендуют заранее подготовиться к поездке и проверить себя перед полётом с помощью следующих ресурсов:

Личный кабинет на портале госуслуг. Там информацию могут получать стороны исполнительного производства — должники и взыскатели. Банк данных исполнительных производств на сайте регионального УФССП. Голосовой помощник ФССП России «Полина». Позвоните по номеру 8 (800) 303‑0000, чтобы узнать о задолженностях и возможном ограничении выезда за границу.

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