Калининградские приставы начали проверять долги у пассажиров в аэропорту «Храброво»

«Место и время проведения таких мероприятий выбрано не случайно. Лето — пора отпусков и поездок на отдых. При этом авиатранспорт пользуется наибольшей популярностью, поскольку Калининградская область — особый регион, не имеющий сухопутных границ с остальной частью страны», — пояснили в пресс-службе.