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Опасные сливы и черешни пытались провезти в Казахстан из Кыргызстана

В Жамбылской области выявили партии зараженных слив и черешен, которые пытались ввезти в страну из Кыргызстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Источник: Nur.kz

По информации ведомства, зараженную плодоовощную продукцию выявили специалисты в ходе фитосанитарного контроля на автомобильном пункте пропуска «Кордай».

Так, в партии свежей сливы весом 800 кг был обнаружен червец Комстока, а в двух партиях черешни общим весом 1 450 кг — азиатская плодовая муха.

«Указанные карантинные вредители представляют серьезную угрозу для сельского хозяйства, поскольку способны поражать широкий спектр плодовых культур и при распространении нанести значительный ущерб отечественным садоводческим хозяйствам», — уточнили в Минсельхозе.

По результатам фитосанитарного контроля вся зараженная продукция признана опасной, не допущена к ввозу и перемещению по территории Казахстана и возвращена отправителям в Кыргызскую Республику.

Кроме того, были приняты меры административного воздействия с наложением соответствующих штрафов.