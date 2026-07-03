Работу трамваев временно приостановили в Евпатории

В Евпатории 3 июля временно приостановлено движение трамваев. Об этом сообщили в городской администрации.
Трамваи не вышли на маршруты из-за перебоев с электричеством. Как только подачу электроэнергии восстановят, движение трамваев возобновится.
Кроме того, 3 июля в Крыму приостановлено движение электричек в направлении Евпатории и обратно, информирует пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.
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