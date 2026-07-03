Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работу трамваев временно приостановили в Евпатории

Трамваи не вышли на линии из-за проблем с электричеством.

Источник: Комсомольская правда

В Евпатории 3 июля временно приостановлено движение трамваев. Об этом сообщили в городской администрации.

Трамваи не вышли на маршруты из-за перебоев с электричеством. Как только подачу электроэнергии восстановят, движение трамваев возобновится.

Кроме того, 3 июля в Крыму приостановлено движение электричек в направлении Евпатории и обратно, информирует пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше