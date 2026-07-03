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Воронежцы добились запрета на строительство семиэтажки в частном секторе

Многоквартирный дом собирались возвести на улице Луначарского.

Источник: Комсомольская правда

Жители частного сектора отстояли свои права в борьбе с застройщиком, который пытался построить семиэтажку на улице Луначарского, 16. Напомним, два года назад строительная фирма выкупила три смежных участка с целью возведения многоквартирного жилья. Первоначально планировалось возведение блочных коттеджей. Но аппетит у нового владельца земли вдруг начал расти, он захотел возвести на клочке земли среди одно- и двухэтажного жилья семиэтажку. Да не одну, а целых две! Будущую постройку уже на этапе планировки нанесли на «Яндекс. Карты». И даже тот факт, что район не имеет централизованной канализации, строителей не смутил.

В конце мая вопрос о переводе участка из зоны малоэтажной в зону среднеэтажной застройки вынесли на общественные обсуждения, в ходе которых местные жители единогласно выступили против. Свое мнение кроме отсутствия канализации они аргументировали также плохим водоснабжением района, узкими дорогами, сложным рельефом, недостатком напряжения в электросети и возможным нарушением инсоляции от многоэтажного дома.

По итогам обсуждения мэр Воронежа подписал постановление об отказе застройщику в переводе земли под среднеэтажное жилье.

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