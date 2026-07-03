Исследование: Баста возглавил список исполнителей, которых россияне чаще всего слушают на грядках и в теплицах

«При выборе идеального саундтрека для дачи россияне чаще всего голосуют не за новинки, а за проверенные временем композиции. 56% считают, что лучше всего для отдыха за городом подходят любимые песни прошлых лет, тогда как новые хиты выбирают 28% опрошенных, — сообщили авторы исследования. — 12% при этом признались, что им не важно, какую музыку слушать, главное — компания, и наконец 4% выбирают треки под настроение».