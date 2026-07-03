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В Красноярске закрыли нелегальный и небезопасный хостел

Хостел с нарушениями пожарной безопасности работал в центре Красноярска.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске закрыли нелегальный хостел, который работал под видом апарт-отеля. Причем находился он в самом центре города — на проспекте Мира, несколько лет. Владельцы приспособили под него пять обычных квартир. Одну из них — в подвальном помещении.

И вроде все было организовано для удобства клиентов: и забронировать можно было номер через сайт, и быстрое заселение, и уборка… Однако прокурорская проверка выявила одно существенное нарушение — не соблюдались требования пожарной безопасности.

Система оповещения отсутствовала, эвакуационные выходы — тоже. Случись возгорание — жизнь постояльцев оказалась бы под угрозой. Кроме того, закон прямо запрещает использовать жилые помещения многоквартирных домов для оказания гостиничных услуг.

В суде собственники уверяли, что это никакой не хостел, а квартиры сдавали в субаренду. Но у прокуратуры были железные обоснования своей позиции: небезопасный «Апартель на Мира» должен быть закрыт.