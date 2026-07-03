Эксперт Пустовалов предупредил об опасности переменной облачности для кожи

«Значимым фактором выступает также альбедо (показатель того, какая доля падающего на поверхность излучения отражается, а какая поглощается — прим. ТАСС) самих облаков. В случаях переменной облачности, особенно разорванной и с просветами (например, при разреженных кучевых облаках), оно может оказать значительное влияние на величину УФ-облученности подстилающей поверхности. В результате этого влияния поток ультрафиолетового излучения, падающий на отдельный участок, может стать даже больше, чем в ясную погоду», — приводит слова ученого официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».