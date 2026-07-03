Администрация Калининграда ищет подрядчика для ремонта Площади Победы за 34,6 млн рублей

Администрация Калининграда объявила торги на выполнение работ по ремонту площади Победы. Максимальная стоимость контракта составляет 34,6 млн рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.
Согласно документации, подрядчику предстоит демонтировать существующее покрытие пешеходной зоны и уложить гранитные плиты — как б/у, так и новые. Кроме того, проект предусматривает ремонт лестниц, установку гранитных лавок, металлических урн и ста вазонов, а также устройство участков покрытия из бетонной тротуарной плитки.
Помимо благоустройства, в перечень работ вошли замена силового кабеля, ремонт подающих и обратных трубопроводов фонтанов, ремонт насосной станции, а также обновление наружного освещения с заменой грунтовых светильников.
Работы необходимо выполнить в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта. Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 июля, итоги планируется подвести 14 июля.
Ранее глава горадминистрации Елена Дятлова рассказала, что власти Калининграда не отказались от планов полностью реконструировать площадь Победы, несмотря на то, что в 2026 году на ней вновь проводится лишь текущий ремонт.
Напомним, площадь Победы была благоустроена в 2005 году, к 750-летию Калининграда. Работы по замене повреждённого покрытия проводятся там регулярно на протяжении уже многих лет. В марте 2026 года на ремонт наиболее повреждённых участков плиточного мощения выделяли порядка 3 млн рублей.
«В настоящее время наше подведомственное учреждение, Калининградская служба заказчика, готовит аукционную документацию на заключение муниципального контракта на приведение в порядок всей площади. Мы увидим аукцион в самое ближайшее время», — отметила тогда сити-менеджер.