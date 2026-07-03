Присяжные признали жителя Калининграда виновным в контрабанде 130 кг наркотиков

С сентября 2022-го по февраль 2023 года участники преступной схемы перевозили наркотики и психотропные вещества в локомотивах железнодорожных составов. Грузы были тщательно скрыты от таможенного контроля. По версии следствия, контрабанда шла через пункт пропуска «Мамоново». Общая масса изъятых веществ превысила 130 килограммов. Часть партии участники группы успели вывезти в места хранения, однако реализовать наркотики так и не смогли — сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли их.