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Присяжные признали жителя Калининграда виновным в контрабанде 130 кг наркотиков

Запрещённые вещества мужчина привёз из Польши.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу о контрабанде более 130 килограммов наркотиков, ввезённых из Польши в составе организованной группы. Об этом сообщает пресс-служба областного суда в пятницу, 3 июля.

С сентября 2022-го по февраль 2023 года участники преступной схемы перевозили наркотики и психотропные вещества в локомотивах железнодорожных составов. Грузы были тщательно скрыты от таможенного контроля. По версии следствия, контрабанда шла через пункт пропуска «Мамоново». Общая масса изъятых веществ превысила 130 килограммов. Часть партии участники группы успели вывезти в места хранения, однако реализовать наркотики так и не смогли — сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли их.

После обсуждения вердикта суд приступит к вынесению приговора и определит меру наказания для калининградца.

Калининградец второй раз за месяц попался на контрабанде сыра из Польши.

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