Суд продлил домашний арест бывшему сотруднику «Упрдор “Прикамье”

Самылов возглавлял отдел инженерных сооружений с 2019 по 2022 год. После ухода с должности он переехал в Донецк, где занял пост начальника отдела транспортной безопасности в ГКУ «Служба автомобильных дорог Донбасса». В марте этого года сотрудники ФСБ задержали бывшего чиновника и доставили его в Пермь для проведения следственных действий.