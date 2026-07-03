Новый генподрядчик начал II этап модернизации Нижегородской станции аэрации

Сейчас на объекте находятся три единицы техники и 28 сотрудников, со следующей недели количество работников увеличится. Всего второй этап охватывает 60 сооружений, включая семь аэротенков, четыре первичных отстойника, шесть вторичных отстойников, а также строительство двух станций ультрафиолетового обеззараживания.