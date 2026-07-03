В Красноярском крае директор дорожной фирмы заработал долг на 8 млн рублей и попал под «уголовку»

В Железногорске директор дорожной компании стал фигурантом шести уголовных дел из-за неисполнения судебных решений. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным ведомства, несколько лет подряд одна и та же организация ремонтировала дороги в городе. После сдачи объектов в период гарантии на дорогах выявили многочисленные дефекты. Муниципальный заказчик обратился в арбитражный суд. Суд обязал подрядчика устранить недостатки, однако компания этого не сделала. За неисполнение решений начали начислять ежедневные неустойки. В итоге сумма долга превысила 8 млн рублей.
По данным прокуратуры, директор знал о возбужденных исполнительных производствах и предупреждениях судебных приставов об уголовной ответственности. При этом, как считают в надзорном ведомстве, он заключал дополнительные соглашения по новым муниципальным контрактам и менял банковские реквизиты для оплаты.
Когда приставы арестовывали один расчетный счет, деньги по другим контрактам поступали уже на новый. После ареста следующего счета появлялись новые реквизиты. При этом средства по муниципальным контрактам продолжали поступать, но на исполнение судебных решений их не направляли. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. После этого возбудили 6 уголовных дел о злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда.
Ход расследования находится на контроле прокуратуры.