В Красноярском крае директор дорожной фирмы заработал долг на 8 млн рублей и попал под «уголовку»

Когда приставы арестовывали один расчетный счет, деньги по другим контрактам поступали уже на новый. После ареста следующего счета появлялись новые реквизиты. При этом средства по муниципальным контрактам продолжали поступать, но на исполнение судебных решений их не направляли. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. После этого возбудили 6 уголовных дел о злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда.