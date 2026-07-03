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Пятеро волгоградцев, пострадавших при ракетном ударе, продолжают лечение

Пятеро пострадавших при ракетном ударе ВСУ по заводу в Волгограде продолжают лечение в.

Пятеро пострадавших при ракетном ударе ВСУ по заводу в Волгограде продолжают лечение в больницах. Один из их числа находится в реанимации.

Напомним, ракетный удар по предприятию в Краснооктябрьском районе ВСУ нанесли в ночь на 27 июня. Двое работников завода погибли — тело одного из них спасателям удалось обнаружить лишь время. Еще одиннадцать сотрудников пострадали. Позднее шестеро из них были выписаны из больницы.

— Пятеро в профильных отделениях продолжают лечение, один из которых по-прежнему в реанимации, — рассказали в областном комитете здравоохранения.

Сегодня, 3 июля, в Волгограде родственники, друзья и коллеги простятся с Татьяной Моторыгиной. Ей было 53 года. Последний приют она обретет на кладбище в Волжском. 61-летнего Олега Варламова, рабочего предприятия, похоронят в Волгограде.