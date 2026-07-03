Пятеро волгоградцев, пострадавших при ракетном ударе, продолжают лечение

Напомним, ракетный удар по предприятию в Краснооктябрьском районе ВСУ нанесли в ночь на 27 июня. Двое работников завода погибли — тело одного из них спасателям удалось обнаружить лишь время. Еще одиннадцать сотрудников пострадали. Позднее шестеро из них были выписаны из больницы.