В Деревяницком парке Великого Новгорода обустроили новую детскую площадку

«Это общественное пространство — одно из самых любимых мест отдыха горожан. Пространство парка постоянно развивается: мы поэтапно вместе с жителями города наполняем его новыми элементами — создаем зоны как для спокойного, так и для активного отдыха, улучшаем освещение. Важно, что преобразования идут с учетом пожеланий самих горожан», — сказал мэр города Александр Розбаум.