В Деревяницком парке Великого Новгорода обустроили новую детскую площадку

Современная детская площадка появилась в Деревяницком парке Великого Новгорода при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
На площадке уложили травмобезопасное прорезиненное покрытие, а для юных посетителей разместили различные игровые элементы. В завершение осталось смонтировать опоры освещения и камеры видеонаблюдения.
«Это общественное пространство — одно из самых любимых мест отдыха горожан. Пространство парка постоянно развивается: мы поэтапно вместе с жителями города наполняем его новыми элементами — создаем зоны как для спокойного, так и для активного отдыха, улучшаем освещение. Важно, что преобразования идут с учетом пожеланий самих горожан», — сказал мэр города Александр Розбаум.
Работы по благоустройству парка продолжат в 2027 году. Там уже обустроили пешеходные и велосипедные дорожки, спортивные и детские площадки, установлены скамейки, качели и тренажеры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.