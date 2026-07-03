В микрорайоне Серебряный в Красноярске планируют построить новые парковки и спортивный клуб

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На публичные слушания вынесли проект изменений комплексного развития территории (КРТ) в микрорайоне Серебряный. Инвестор предлагает дополнить проект новыми объектами инфраструктуры.
Согласно документации, в районе улиц Лесопарковой и Садовой планируется построить две многоуровневые парковки на 730 и 185 машино-мест. В зданиях также разместят помещения общественного назначения.
Кроме того, в районе улицы Рябиновой инвестор намерен открыть спортивный клуб. Для этого предусмотрена реконструкция существующего здания.
Публичные слушания по проекту продлятся до 15 июля. Открытое обсуждение состоится 8 июля в здании администрации по адресу: ул. Карла Маркса, 95.
В департаменте градостроительства отмечают, что договор о комплексном развитии территории в границах улиц Лесопарковой и Садовой стал одним из первых подобных соглашений, заключенных по инициативе администрации Красноярска. По итогам конкурса инвестором выбрано ООО СЗ «МОСТ».
В рамках социальных обязательств застройщик передаст городу земельный участок площадью более 7 тысяч квадратных метров для строительства детского сада на 190 мест, а также построит объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.