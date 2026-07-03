В микрорайоне Серебряный в Красноярске планируют построить новые парковки и спортивный клуб

В департаменте градостроительства отмечают, что договор о комплексном развитии территории в границах улиц Лесопарковой и Садовой стал одним из первых подобных соглашений, заключенных по инициативе администрации Красноярска. По итогам конкурса инвестором выбрано ООО СЗ «МОСТ».