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В Казахстане начинается новая эпоха спортивного образования

В Астане по поручению Президента открылся Казахский национальный университет спорта (КНУС), который объединит образование, спортивную науку, медицину и современные цифровые технологии. Новое учебное заведение уже посетил Премьер-министр Олжас Бектенов, ознакомившись с образовательной инфраструктурой и инновационными разработками студентов, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Первый университет нового формата.

Во время посещения Олжас Бектенов подчеркнул, что создание КНУС стало важным шагом в развитии человеческого капитала страны.

«1 июля вступила в силу принятая на всенародном референдуме Новая Конституция, где развитие человеческого капитала является стратегическим направлением деятельности государства. По поручению Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева открыт Казахский национальный университет спорта. Запуск впервые в истории Независимого Казахстана национального учреждения на стыке спорта, образования, медицины и инноваций подтверждает наши ценностные ориентиры — мы готовим специалистов нового поколения».

Здесь будут готовить специалистов будущего.

Университет предлагает образовательные программы, ориентированные на современные требования мировой спортивной индустрии.

Студенты смогут обучаться по направлениям:

тренерская деятельность; спортивные науки; спортивная медицина и реабилитация; спортивная журналистика; спортивный менеджмент; искусственный интеллект и аналитика в спорте; киберспорт.

Кроме того, КНУС развивает двудипломные программы, академическую мобильность и сотрудничество с ведущими зарубежными университетами.

Искусственный интеллект уже работает на спорт.

Одной из главных особенностей университета стало широкое применение технологий искусственного интеллекта.

Премьер-министру представили сразу несколько инновационных разработок:

Smart Performance Assessment; Sport Science Control Center и платформу MY KNUS; AI Video Analytics for Sports and Digital Biomechanics Lab; Smart Table Tennis AI Center; Sport Media Convergence Co-Creation Lab; Smart Golf AI Lab.

Все эти системы помогают анализировать физическое состояние спортсменов, биомеханику движений, тренировочные нагрузки, вероятность получения травм и эффективность подготовки.

От спортивной медицины до цифровой журналистики.

Помимо образовательных программ в университете развиваются научные и социальные проекты.

Сегодня здесь работают:

центр спортивной медицины и реабилитации; центр спасательных инноваций и первой помощи; программа Women in Sport RK; грантовые программы Life Chance Grant и Merit Grant; проекты по использованию искусственного интеллекта в массовом спорте; исследования по персонализированной подготовке спортсменов по қазақ күресі.

Совместно с Xinhua Daily Media Group также создается современный Медиацентр спортивной журналистики.

Бектенов: университет должен стать центром науки и практики.

По словам Премьер-министра, новый университет призван объединить образование, исследования и практическую подготовку.

«Важно, чтобы студенты стали непосредственными реализаторами президентской идеи строительства Справедливого, Прогрессивного Казахстана и стали настоящими приверженцами ответственного и созидательного патриотизма. Поэтому профессорско-преподавательскому составу нужно прививать учащимся заложенные в Новой Конституции ценности трудолюбия, прогресса, знаний. Уверен, что Казахский национальный университет спорта внесет весомый вклад в развитие отечественного спорта, подготовку высококвалифицированных специалистов и укрепление международного авторитета нашей страны».

Почему это важно.

Открытие Казахского национального университета спорта — это не просто запуск нового вуза, а создание современной научно-образовательной платформы, где объединяются спорт, медицина, искусственный интеллект и цифровые технологии. Такой подход позволит готовить специалистов нового поколения, внедрять инновации в тренировочный процесс и укреплять позиции Казахстана в мировой спортивной науке.