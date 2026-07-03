В Казахстане начинается новая эпоха спортивного образования

Первый университет нового формата.
Во время посещения Олжас Бектенов подчеркнул, что создание КНУС стало важным шагом в развитии человеческого капитала страны.
«1 июля вступила в силу принятая на всенародном референдуме Новая Конституция, где развитие человеческого капитала является стратегическим направлением деятельности государства. По поручению Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева открыт Казахский национальный университет спорта. Запуск впервые в истории Независимого Казахстана национального учреждения на стыке спорта, образования, медицины и инноваций подтверждает наши ценностные ориентиры — мы готовим специалистов нового поколения».
Здесь будут готовить специалистов будущего.
Университет предлагает образовательные программы, ориентированные на современные требования мировой спортивной индустрии.
Студенты смогут обучаться по направлениям:
тренерская деятельность; спортивные науки; спортивная медицина и реабилитация; спортивная журналистика; спортивный менеджмент; искусственный интеллект и аналитика в спорте; киберспорт.
Кроме того, КНУС развивает двудипломные программы, академическую мобильность и сотрудничество с ведущими зарубежными университетами.
Искусственный интеллект уже работает на спорт.
Одной из главных особенностей университета стало широкое применение технологий искусственного интеллекта.
Премьер-министру представили сразу несколько инновационных разработок:
Smart Performance Assessment; Sport Science Control Center и платформу MY KNUS; AI Video Analytics for Sports and Digital Biomechanics Lab; Smart Table Tennis AI Center; Sport Media Convergence Co-Creation Lab; Smart Golf AI Lab.
Все эти системы помогают анализировать физическое состояние спортсменов, биомеханику движений, тренировочные нагрузки, вероятность получения травм и эффективность подготовки.
От спортивной медицины до цифровой журналистики.
Помимо образовательных программ в университете развиваются научные и социальные проекты.
Сегодня здесь работают:
центр спортивной медицины и реабилитации; центр спасательных инноваций и первой помощи; программа Women in Sport RK; грантовые программы Life Chance Grant и Merit Grant; проекты по использованию искусственного интеллекта в массовом спорте; исследования по персонализированной подготовке спортсменов по қазақ күресі.
Совместно с Xinhua Daily Media Group также создается современный Медиацентр спортивной журналистики.
Бектенов: университет должен стать центром науки и практики.
По словам Премьер-министра, новый университет призван объединить образование, исследования и практическую подготовку.
«Важно, чтобы студенты стали непосредственными реализаторами президентской идеи строительства Справедливого, Прогрессивного Казахстана и стали настоящими приверженцами ответственного и созидательного патриотизма. Поэтому профессорско-преподавательскому составу нужно прививать учащимся заложенные в Новой Конституции ценности трудолюбия, прогресса, знаний. Уверен, что Казахский национальный университет спорта внесет весомый вклад в развитие отечественного спорта, подготовку высококвалифицированных специалистов и укрепление международного авторитета нашей страны».
Почему это важно.
Открытие Казахского национального университета спорта — это не просто запуск нового вуза, а создание современной научно-образовательной платформы, где объединяются спорт, медицина, искусственный интеллект и цифровые технологии. Такой подход позволит готовить специалистов нового поколения, внедрять инновации в тренировочный процесс и укреплять позиции Казахстана в мировой спортивной науке.