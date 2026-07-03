В Казахстане начинается новая эпоха спортивного образования

Открытие Казахского национального университета спорта — это не просто запуск нового вуза, а создание современной научно-образовательной платформы, где объединяются спорт, медицина, искусственный интеллект и цифровые технологии. Такой подход позволит готовить специалистов нового поколения, внедрять инновации в тренировочный процесс и укреплять позиции Казахстана в мировой спортивной науке.