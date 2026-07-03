Более тысячи подростков работали в Трудовом отряде главы Красноярска в июне

Для участников также организовали досуг. В июне прошел «Летний кубок» со спортивными и интеллектуальными соревнованиями между отделениями, экскурсия в музей GEOS и занятия по финансовой грамотности. В июле на работу выйдут 1200 бойцов. Из них 50 продолжат трудиться в корпоративных бригадах и познакомятся с работой крупных предприятий Красноярска.