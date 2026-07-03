Более тысячи подростков работали в Трудовом отряде главы Красноярска в июне

В июне в Красноярске в Трудовом отряде главы города работали 1040 подростков. Во всех районах города действовали 80 бригад.
Ребята занимались благоустройством общественных пространств, озеленением, художественным оформлением городских объектов, а также пробовали себя в новых профессиях в корпоративных бригадах. Мобильные бригады за месяц собрали 1932 мешка мусора и сняли 7564 незаконных объявления. Озеленительные бригады высадили 280 саженцев сирени.
Художественные бригады обновили детский сад № 136, отреставрировали рисунки в корпусе младших классов лицея № 6 и начали оформлять картину «Дорога к солнцу» в подземном переходе Советского района. Также в июне бойцы Трудового отряда приняли участие в акции «Картофельное поле». Подростки высадили гектар картофеля в Березовском районе. Летом они будут ухаживать за посадками, а осенью урожай передадут многодетным и нуждающимся семьям, пенсионерам, ветеранам, труженикам тыла, участникам СВО и их семьям.
«Лето в Трудовом отряде, это время, когда ребята растут на глазах: пробуют профессии, учатся работать в команде, становятся лидерами. Они начинают по-настоящему гордиться тем, что делают для города», — отметил командир Трудового отряда главы города Роман Витенко.
Для участников также организовали досуг. В июне прошел «Летний кубок» со спортивными и интеллектуальными соревнованиями между отделениями, экскурсия в музей GEOS и занятия по финансовой грамотности. В июле на работу выйдут 1200 бойцов. Из них 50 продолжат трудиться в корпоративных бригадах и познакомятся с работой крупных предприятий Красноярска.