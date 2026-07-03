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Полиция Ростова начала проверку после массовой драки в Суворовском микрорайоне

Ростовчане сообщили о ночной драке в Суворовском микрорайоне.

Источник: Комсомольская правда

Информацию о драке в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону проверяет полиция. Разбираться в ситуации начали после того, как местные жители сняли конфликт на камеру и опубликовали видео в соцсетях.

— Выявили публикацию о массовом конфликте, произошедшем ночью на территории Суворовского микрорайона. Проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего, мотивы участников конфликта, а также степень причиненного вреда здоровью, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Процессуальное решение примут после завершения проверки.

По словам очевидцев, инцидент произошел накануне в районе улицы Андреева.

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