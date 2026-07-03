В Wildberries прокомментировали изменение ценовой политики с 7 июля

В условиях топливного кризиса, который затронул некоторые регионы страны, в медиапространстве активно обсуждались возможные повышения цен на товары, включая продукцию на крупных маркетплейсах.
В Wildberries подтвердили 450media.ru, что в ближайшие дни произойдёт изменение некоторых тарифов. Однако, вопреки предположениям, повышения комиссий для продавцов не планируется.
«7 июля действительно вступают в силу изменения комиссий для продавцов платформы. Они носят дифференцированный характер: для части товарных категорий комиссии также будут снижены, а по ряду категорий останутся без изменений. Такой подход позволяет учитывать особенности отдельных товарных сегментов», — объяснили в компании.
Представители Wildberries также напомнили, что цены на товары устанавливаются самими продавцами. Предприниматели могут выбрать наиболее удобную для себя модель работы и доставки, используя как собственные логистические мощности, так и инфраструктуру платформы.
Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, стоимость бензина в Нижегородской области выросла на 2,4% за неделю.