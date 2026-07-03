В Wildberries прокомментировали изменение ценовой политики с 7 июля

«7 июля действительно вступают в силу изменения комиссий для продавцов платформы. Они носят дифференцированный характер: для части товарных категорий комиссии также будут снижены, а по ряду категорий останутся без изменений. Такой подход позволяет учитывать особенности отдельных товарных сегментов», — объяснили в компании.