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В Wildberries прокомментировали изменение ценовой политики с 7 июля

На днях в СМИ появились сообщения о повышении комиссий для продавцов товаров.

Источник: Нижегородская правда

В условиях топливного кризиса, который затронул некоторые регионы страны, в медиапространстве активно обсуждались возможные повышения цен на товары, включая продукцию на крупных маркетплейсах.

В Wildberries подтвердили 450media.ru, что в ближайшие дни произойдёт изменение некоторых тарифов. Однако, вопреки предположениям, повышения комиссий для продавцов не планируется.

«7 июля действительно вступают в силу изменения комиссий для продавцов платформы. Они носят дифференцированный характер: для части товарных категорий комиссии также будут снижены, а по ряду категорий останутся без изменений. Такой подход позволяет учитывать особенности отдельных товарных сегментов», — объяснили в компании.

Представители Wildberries также напомнили, что цены на товары устанавливаются самими продавцами. Предприниматели могут выбрать наиболее удобную для себя модель работы и доставки, используя как собственные логистические мощности, так и инфраструктуру платформы.

Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, стоимость бензина в Нижегородской области выросла на 2,4% за неделю.

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