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В Красноярске вновь открыли Международную летнюю школу по финбезопасности

В Красноярске начала работу II Международная летняя школа по финансовой безопасности.

В Красноярске начала работу II Международная летняя школа по финансовой безопасности. В ней участвуют более 100 школьников 8−10 классов из 28 регионов России, а также Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом рассказали в краевом правительстве.

Перед началом занятий с напутственным словом к ребятам обратились директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, губернатор Михаил Котюков и и.о. ректора СФУ Максим Румянцев.

«Ребята, я приветствую всех вас на берегах нашего могучего Енисея. Вы приехали из разных городов, но сегодня стали одной большой командой, которая будет решать общие задачи. Сегодня такие специалисты сферы финансовой безопасности — одни из самых востребованных. Уверен, что через несколько лет вы будете лидерами в своей области. Пусть наша летняя школа станет трамплином к вашему успешному будущему. Вас ждёт насыщенная программа — будут математические и гуманитарные блоки, разбор реальных историй, встречи с экспертами и мастер-классы. Владеть знаниями по финансовой безопасности сегодня должен каждый», — подчеркнул Михаил Котюков.

В расписании летней школы — насыщенные образовательный, профессиональный и гуманитарный блоки. Вместе с экспертами в области финансовой безопасности, преподавателями вузов и отраслевыми специалистами ребята разберут реальные кейсы по внедрению искусственного интеллекта и информационных технологий, преодолению финансовых кризисов, психологии киберпреступников и противостоянию кибермошенничеству.

Кроме того, для школьников подготовили познавательные лектории, экскурсионную программу, творческие и спортивные мероприятия. В поддержку Года единства народов России пройдёт фестиваль «Россия в красках». Вся программа служит усиленной подготовкой к финалу Международной олимпиады по финансовой безопасности, который пройдёт в Красноярске осенью.

«Для того, чтобы попасть в летнюю школу Красноярска, я прошла очень сложный двухэтапный отбор. Но все усилия стоили того, чтобы познакомиться с теми, кто также увлечён информационной и финансовой безопасностью, как и я. С этой сферой планирую связать своё будущее и в этом году намерена войти в число победителей олимпиады по финансовой безопасности», — рассказала участница из Тулы Юлия Крутилина.

Международная летняя школа по финансовой безопасности будет работать в Красноярске до 13 июля.

Все участники летней школы — победители отборочного этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности и Национальных профильных олимпиад, в ходе которых они подтвердили глубокие знания в области финансовой безопасности.

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