Три светофора не работают сегодня в Нижнем Новгороде

Три светофора не работают в Нижнем Новгороде сегодня, 3 июля. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Речь идет о светофорных объектах на улицах Космонавта Комарова (в районе дома № 6), Памирской (в районе дома № 13) и Глеба Успенского (в районе дома № 1В). Все они отключены до 17:00.
Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.
Ранее сообщалось, что движение по улице Рождественской временно ограничат в июле.