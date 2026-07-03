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Три светофора не работают сегодня в Нижнем Новгороде

Водителей и пешеходов просят быть внимательными.

Источник: Время

Три светофора не работают в Нижнем Новгороде сегодня, 3 июля. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Речь идет о светофорных объектах на улицах Космонавта Комарова (в районе дома № 6), Памирской (в районе дома № 13) и Глеба Успенского (в районе дома № 1В). Все они отключены до 17:00.

Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.

Ранее сообщалось, что движение по улице Рождественской временно ограничат в июле.