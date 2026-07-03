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Иностранца выдворили из Казахстана, но он через 2 года вернулся

В Актобе задержали иностранца, в 2022 году выдворенного из Казахстана. Мужчину поместили в приемник-распределитель, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

По информации пресс-службы ведомства, сотрудниками полиции в Актобе выявлен гражданин Узбекистана, незаконно проживавший на территории Казахстана.

Установлено, что 39-летний иностранец в 2022 году был выдворен за пределы Республики Казахстан за нарушение миграционного законодательства с установленным запретом на въезд. В результате проведенных оперативных мероприятий мужчина был задержан. На момент задержания документов, удостоверяющих личность, при нем не имелось. После установления личности он был помещен в приемник-распределитель УП Актобе.

В ходе допроса задержанный пояснил, что осенью 2024 года незаконно пересек государственную границу Казахстана и с тех пор скрывался на территории Актобе.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к организации незаконной миграции.

По факту умышленного незаконного пересечения государственной границы Республики Казахстан лицом, в отношении которого действовал запрет на въезд, проводится досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 3 000 МРП либо лишения свободы на срок до 4 лет с последующим обязательным выдворением за пределы Казахстана.