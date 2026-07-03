Иностранца выдворили из Казахстана, но он через 2 года вернулся

Установлено, что 39-летний иностранец в 2022 году был выдворен за пределы Республики Казахстан за нарушение миграционного законодательства с установленным запретом на въезд. В результате проведенных оперативных мероприятий мужчина был задержан. На момент задержания документов, удостоверяющих личность, при нем не имелось. После установления личности он был помещен в приемник-распределитель УП Актобе.