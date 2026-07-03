Стало известно, почему закрыли набережную «Зелёный берег» в Красноярске

В Красноярске закрыли набережную «Залёный берег» в микрорайоне Залёная Роща. Причину объяснил мэр Сергей Верещагин в своих социальных сетях.
По его словам, обследование показало нестабильность почвы на этом участке, поэтому большую часть пространства закрыли ради безопасности горожан.
Сейчас объявлены торги на разработку проектной документации для укрепления территории. Глава города попросил жителей не гулять по набережной и предупредить детей об опасности. Дальнейшие решения примут на основе готового проекта.
Что касается площадки для выгула собак — её оставляют открытой. Ранее планировалось ограждение, но после проверки специалисты не нашли провалов или промывов. Площадку будут ежедневно мониторить.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске запретили купаться в трёх водоёмах на Татышеве.